Тайсон Фьюри сообщил об убийстве родственника
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, звёздный британец Тайсон Фьюри сообщил в социальных сетях об убийстве родственника.
«Мой кузен был убит прошлой ночью ножом в шею. Это становится смешным, идиоты носят ножи. И нужно это остановить. Правительство Великобритании должно как можно скорее ужесточить приговоры за ножевые убийства, это пандемия, и вы не понимаете, насколько всё плохо, пока это не коснётся вас. Жизнь дорога, и она может быть легко отнята, поэтому наслаждайтесь каждым моментом. Покойся с миром, Рико Бёртон. Пусть Господь позаботится о тебе», – написал боец.
Ранее в интервью Фьюри жёстко высказался о возможном поединке за звание абсолютного чемпиона мира с украинцем Александром Усиком.
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