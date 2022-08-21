Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тайсон Фьюри сообщил об убийстве родственника

Тайсон Фьюри сообщил об убийстве родственника
Комментарии

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, звёздный британец Тайсон Фьюри сообщил в социальных сетях об убийстве родственника.

«Мой кузен был убит прошлой ночью ножом в шею. Это становится смешным, идиоты носят ножи. И нужно это остановить. Правительство Великобритании должно как можно скорее ужесточить приговоры за ножевые убийства, это пандемия, и вы не понимаете, насколько всё плохо, пока это не коснётся вас. Жизнь дорога, и она может быть легко отнята, поэтому наслаждайтесь каждым моментом. Покойся с миром, Рико Бёртон. Пусть Господь позаботится о тебе», – написал боец.

Ранее в интервью Фьюри жёстко высказался о возможном поединке за звание абсолютного чемпиона мира с украинцем Александром Усиком.

Новость по теме
Фьюри — об Усике: я лишу этого украинского бомжа его поясов
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022