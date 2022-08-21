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Фьюри — об Усике: я лишу этого украинского бомжа его поясов

Фьюри — об Усике: я лишу этого украинского бомжа его поясов
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, непобеждённый британский боксёр Тайсон Фьюри отреагировал на победу украинца Александра Усика над британцем Энтони Джошуа.

«Я увидел, как Джошуа проиграл Усику во второй раз, это было выше его сил. Англия потеряла свои титулы, но есть лекарство и есть решение, которое я могу предложить. Если хотите вернуть эти титулы, пришлите цыганского варвара. Пришлите меня, и я лишу этого украинского бомжа его поясов. Это произойдёт так же, как я сделал с последним украинским бомжом.

Но это обойдётся вам в копеечку. Если хотите это увидеть, придётся заплатить. Цена будет высокой, так что доставайте свои чековые книжки. Я собираюсь лишить украинского бомжа его поясов», — сказал Фьюри в своих соцсетях на видео, а потом удалил его.

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