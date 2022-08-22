Хабиб рассказал, на каких условиях организовал бы бой А. Емельяненко с экс-чемпионом UFC

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о возможном поединке с участием Александра Емельяненко и Джуниора дос Сантоса в рамках промоушена Eagle FC.



«Александр Емельяненко и Джуниор дос Сантос? Это две легенды, на мой взгляд, два отличных боксёра. Конечно, я бы организовал этот бой, но Александру для начала нужно вернуть свои кондиции. Я думаю, что на данный момент бокс дос Сантоса лучше», — цитирует Нурмагомедова MMA.Metaratings.



Последний бой дос Сантоса состоялся в рамках Eagle FC в мае этого года. Бразилец проиграл техническим нокаутом в третьем раунде Йоргану Де Кастро.



Александр Емельяненко на данный момент готовится к поединку с соотечественником Вячеславом Дациком. Бой запланирован на 24 сентября.

Новость по теме Хабиб Нурмагомедов высказался о возможном сотрудничестве с Александром Емельяненко