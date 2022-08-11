Хабиб Нурмагомедов высказался о возможном сотрудничестве с Александром Емельяненко

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов оценил перспективы боя Александра Емельяненко с Сергеем Харитоновым в рамках Eagle FC.
«Это был бы интересный бой. Но, видя физическую форму Александра, сейчас не хотел бы организовывать ему какие-то тяжёлые бои. В первую очередь важно здоровье, потому что можно пропустить удар и больше не проснуться. Мы большое внимание уделяем медицинской составляющей. Если у бойца есть какие-то проблемы, я не хочу, чтобы он выходил в клетку. С Емельяненко так же — он может быть здоров, но пока я не вижу этого.
Что, если выиграет у Дацика? Если он будет здоров, то интересен мне и без Дацика. Александр Емельяненко — это большое имя. Но больше, чем побед в октагоне, я ему желаю здоровья. Выиграть и проиграть успеть можно всегда», — сказал Нурмагомедов в видео на YouTube-канале «Вестник MMA».
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