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«Безумие». Леннокс Льюис раскритиковал команду Джошуа после проигрыша Усику

«Безумие». Леннокс Льюис раскритиковал команду Джошуа после проигрыша Усику
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе и член Зала славы, британец Леннокс Льюис поделился выводами после титульного реванша между соотечественником Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком, который состоялся на минувших выходных в Саудовской Аравии.

«Всё, что я хотел, это возвращения поясов в Великобританию. Я посмотрел бой. Думаю, люди понимают, насколько важен джеб. А он крайне важен, это ваше самое первое оружие. До того, как что-либо сделать, ударить по корпусу и так далее, вы должны настроить переднюю руку. И я не увидел этого в бою, что несколько расстроило меня.

Я расстроен из-за Энтони и его угла. Я не понимаю, почему ему сказали после третьего раунда, что он выигрывает. Это безумие, как по мне. Я мог бы сказать намного больше, но не стану этого делать», – сказал Льюис в интервью YouTube-каналу Stamina For Sale.

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