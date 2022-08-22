Кормье — о поражении Усмана в бою с Эдвардсом: всё меняется, когда тебя нокаутируют

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях и член Зала славы, а ныне комментатор Даниэль Кормье отреагировал на досрочное поражение экс-чемпиона организации в полусреднем весе (до 77 кг) нигерийца Камару Усмана в поединке с британцем Леоном Эдвардсом, который состоялся в минувшие выходные на турнире UFC 278.

«Как всё теперь изменится для Камару Усмана? Вы знаете, если мы говорим о парне, которого никогда ещё не нокаутировали, то всё меняется, когда он осознаёт, что это возможно.

Вы на многое способны, когда у вас есть эта аура непобедимости и вера в то, что вас нельзя «вынести» чисто. Усман впервые сошёл с дистанции, и мне интересно, как это повлияет на его карьеру», – сказал Кормье в рамках выпуска на своём YouTube-канале.