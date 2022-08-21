Леон Эдвардс высказался о возможной трилогии с Камару Усманом

Новый чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс высказался о возможности третьего поединка с бывшим обладателем титула нигерийцем Камару Усманом.

«Ещё до боя я понимал, что, вероятно, мы с ним ещё встретимся. Неважно, сейчас или потом, но реванш состоится. Усман долго был чемпионом, и на протяжении всей недели его называли лучшим бойцом вне зависимости от веса. Он говорил так, верил в это. Но в клетке этот пояс никому не принадлежит.

Я чувствовал, что это мой момент. Так всё и должно было сложиться. После простоя, коронавируса и всего остального всё именно так и должно было быть. Всю неделю перед боем я чувствовал, что нахожусь на своём месте, и по итогу оформил чистый нокаут», – сказал Эдвардс на послематчевой пресс-конференции.