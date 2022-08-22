Пауло Коста заявил о желании провести боксёрский поединок с Джейком Полом

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста заявил, что готов провести боксёрский поединок со скандальным американским видеоблогером Джейком Полом, известным по выступлениям в ринге.
«Если бой с Рокхолдом – последний [по контракту с UFC], тогда Джейк Пол может прислать мне предложение или контракт. Мы могли бы провести боксёрский поединок. Хотя я не уверен, что ему это нужно. Насколько я понимаю, он хочет драться с борцами или что-то вроде того», – сказал Коста на послематчевой пресс-конференции, посвящённой турниру UFC 278.
Напомним, в минувшие выходные в рамках турнира UFC 278 Коста победил единогласным решением судей экс-чемпиона организации, американского ветерана Люка Рокхолда, завершившего карьеру после выступления.
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