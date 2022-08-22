«Секунду проморгал, и всё». Хабиб отреагировал на тяжёлое поражение Камару Усмана

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на досрочное поражение экс-чемпиона организации в полусреднем весе (до 77 кг) нигерийца Камару Усмана в поединке с британцем Леоном Эдвардсом, который состоялся в минувшие выходные на турнире UFC 278.

«UFC я смотрел и, честно сказать, был удивлён. Даже сказать, чуть-чуть расстроен. Потому что с Камару у меня очень хорошие отношения. И, конечно, было тяжело наблюдать, как лучший боец в мире «улетел» за 50 секунд до конца боя в глубокий нокаут. Но это бои, это MMA, вы сами видите. Секунду проморгал, и всё. Не так руку поставил, не так защиту поставил, это может отключиться, и ты можешь в раздевалке проснуться.

Как я знаю, уже работают над трилогией. Он может выиграть Леона Эдвардса, я считаю, но после такого нокаута очень многие не восстанавливаются. Интересно будет посмотреть их третий бой», – сказал Нурмагомедов в интервью MMA.Metaratings.ru.