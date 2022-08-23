Бёрнс: после нападения Масвидаля у Ковингтона проблемы с шеей. Он не может ей двигать

Боец UFC в полусреднем весе Гилберт Бёрнс рассказал о травмах Колби Ковингтона, полученных после нападения Хорхе Масвидаля на улице.



«Колби получил очень серьёзные травмы, когда Масвидаль напал исподтишка. Он перенёс операцию и, насколько мне известно, сможет вернуться только в марте.



По слухам, он был в очень плохом состоянии. У него была повреждена шея, что-то случилось с нервом, и Колби не может свободно двигать шеей. Вроде как у него снова сломана челюсть. Операция прошла не лучшим образом. Сейчас он не тренируется. Я слышал это всё от ребят, которые хорошо его знают», — приводит слова Бёрнса The Allstar.



Напомним, между Ковингтоном и Масвидалем в марте произошла потасовка. Сейчас идёт судебное разбирательство. Следующее заседание пройдёт в конце августа.

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