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Бёрнс: после нападения Масвидаля у Ковингтона проблемы с шеей. Он не может ей двигать

Бёрнс: после нападения Масвидаля у Ковингтона проблемы с шеей. Он не может ей двигать
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Боец UFC в полусреднем весе Гилберт Бёрнс рассказал о травмах Колби Ковингтона, полученных после нападения Хорхе Масвидаля на улице.

«Колби получил очень серьёзные травмы, когда Масвидаль напал исподтишка. Он перенёс операцию и, насколько мне известно, сможет вернуться только в марте.

По слухам, он был в очень плохом состоянии. У него была повреждена шея, что-то случилось с нервом, и Колби не может свободно двигать шеей. Вроде как у него снова сломана челюсть. Операция прошла не лучшим образом. Сейчас он не тренируется. Я слышал это всё от ребят, которые хорошо его знают», — приводит слова Бёрнса The Allstar.

Напомним, между Ковингтоном и Масвидалем в марте произошла потасовка. Сейчас идёт судебное разбирательство. Следующее заседание пройдёт в конце августа.

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