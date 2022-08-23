Бёрнс: после нападения Масвидаля у Ковингтона проблемы с шеей. Он не может ей двигать

Боец UFC в полусреднем весе Гилберт Бёрнс рассказал о травмах Колби Ковингтона, полученных после нападения Хорхе Масвидаля на улице.
«Колби получил очень серьёзные травмы, когда Масвидаль напал исподтишка. Он перенёс операцию и, насколько мне известно, сможет вернуться только в марте.
По слухам, он был в очень плохом состоянии. У него была повреждена шея, что-то случилось с нервом, и Колби не может свободно двигать шеей. Вроде как у него снова сломана челюсть. Операция прошла не лучшим образом. Сейчас он не тренируется. Я слышал это всё от ребят, которые хорошо его знают», — приводит слова Бёрнса The Allstar.
Напомним, между Ковингтоном и Масвидалем в марте произошла потасовка. Сейчас идёт судебное разбирательство. Следующее заседание пройдёт в конце августа.
- 23 августа 2022
-
16:06
-
15:38
-
14:37
-
14:00
-
12:29
-
11:43
-
10:59
-
10:41
-
10:26
-
10:18
-
09:47
-
09:06
-
01:10
-
00:58
-
00:04
- 22 августа 2022
-
23:47
-
23:28
-
23:15
-
22:03
-
21:50
-
21:44
-
21:04
-
20:08
-
19:54
-
19:34
-
19:03
-
18:48
-
18:02
-
17:52
-
17:37
-
17:28
-
16:57
-
16:18
-
14:54
-
14:22