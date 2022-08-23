Брендан Шауб: UFC похожи на Леброна. Когда «Лейкерс» проигрывают, его нет в новостях

Бывший боец UFC и комик Брендан Шауб считает, что критика организации со стороны бойцов вредит их карьерам.

В частности, Шауб сравнил UFC со звёздным баскетболистом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом, который, по его мнению, тщательно следит за освещением себя в медиа.

«Пазл не складывается, кем бы вы ни были, если вы идёте против UFC. То же касается и Леброна. Когда Леброн играет за «Лейкерс» и они проигрывают, то Леброна нет на заглавных фото новостей. Когда же они побеждают, то на фото всегда Леброн. У него есть собственное СМИ.

Его команда диктует нарратив, чтобы убедиться в том, что вы смотрите на Леброна правильно. Точно так же поступают UFC и «Дисней». Вы не победите», – сказал Шауб в рамках выпуска на своём YouTube-канале.