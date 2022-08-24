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Российский боец Дмитрий Юн сравнил Бивола и Бетербиева

Российский боец Дмитрий Юн сравнил Бивола и Бетербиева
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Российский боец Дмитрий Юн поделился мыслями о сильных сторонах соотечественников, Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

«Они два хороших любителя. У них хороший любительский бэкграунд. Преимуществом Бивола является школа бокса, техника и движение ног. У Артура Бетербиева это сила ударов. Он закончил все свои бои досрочно нокаутом. Трудно сказать, кто из них сильнее. Я думаю, победит тот, кто навяжет свой бой. Если Дима навяжет свой бой и это не будет переходить в драку, тогда победа достанется Артуру. Если Артур навяжет драку и попадёт, тогда Артур победит», — сказал Юн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.

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