Шлеменко объяснил, почему считает Илича опасным соперником

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказался о своём сопернике, представителе Сербии Александре Иличе. Их поединок состоится на турнире RCC 12 26 августа в Екатеринбурге.
«Это достойная замена Магомеду, достойный соперник. А в чём он недостойный, я не понимаю? На самом деле, очень опасный боец – левша, длинные руки, длинные ноги. Я посмотрел его бои, он не подарок будет для любого бойца. С точки зрения этой замены, она сложна ещё и тем, что маленький боец поменялся на ударника высокого. Это совершенно кардинальные изменения – основная подготовка была на борца, который будет проходить и бить снизу, а сейчас тебя будут бить сверху.
Будет ли проблемой, что бой пройдёт три раунда, а не пять? Конечно. На самом деле, всё изменилось. Те, кто выступает, они меня понимают больше, чем те, которые на диване сидят, диванные эксперты. Но главное – это подготовка, как ты готов к этому бою. Конечно, если всё изменилось, то это усложняет подготовку. Бывает, можно поменять соперника, он не готов к этому бою, но выигрывает у подготовленного бойца. Потому что тот всё это время готовился на другого. Ждёт ли фанатов нервный бой? Мне бы хотелось, чтобы нет. Но будет нелегко, это я точно знаю. Я говорю из своего опыта. К сожалению, может быть, придётся и пропустить, я готов к этому», — сказал Шлеменко.
Шлеменко поделился мнением об Иличе:
- 24 августа 2022
-
15:10
-
15:08
-
15:01
-
14:56
-
14:48
-
14:40
-
14:34
-
13:40
-
13:10
-
13:01
-
12:05
-
11:39
-
11:18
-
11:12
-
10:26
-
10:16
-
10:09
-
09:21
-
01:24
-
01:00
- 23 августа 2022
-
23:27
-
23:02
-
22:55
-
22:37
-
22:25
-
22:12
-
21:25
-
20:59
-
20:36
-
20:22
-
20:06
-
20:01
-
19:10
-
19:03
-
18:48