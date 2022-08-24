Шлеменко объяснил, почему считает Илича опасным соперником

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказался о своём сопернике, представителе Сербии Александре Иличе. Их поединок состоится на турнире RCC 12 26 августа в Екатеринбурге.



«Это достойная замена Магомеду, достойный соперник. А в чём он недостойный, я не понимаю? На самом деле, очень опасный боец – левша, длинные руки, длинные ноги. Я посмотрел его бои, он не подарок будет для любого бойца. С точки зрения этой замены, она сложна ещё и тем, что маленький боец поменялся на ударника высокого. Это совершенно кардинальные изменения – основная подготовка была на борца, который будет проходить и бить снизу, а сейчас тебя будут бить сверху.



Будет ли проблемой, что бой пройдёт три раунда, а не пять? Конечно. На самом деле, всё изменилось. Те, кто выступает, они меня понимают больше, чем те, которые на диване сидят, диванные эксперты. Но главное – это подготовка, как ты готов к этому бою. Конечно, если всё изменилось, то это усложняет подготовку. Бывает, можно поменять соперника, он не готов к этому бою, но выигрывает у подготовленного бойца. Потому что тот всё это время готовился на другого. Ждёт ли фанатов нервный бой? Мне бы хотелось, чтобы нет. Но будет нелегко, это я точно знаю. Я говорю из своего опыта. К сожалению, может быть, придётся и пропустить, я готов к этому», — сказал Шлеменко.

Шлеменко поделился мнением об Иличе: