Волкановски объяснил, как Эдвардсу удалось нокаутировать Усмана на UFC 278

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски разобрал нокаут в поединке полусредневесов Камару Усмана и Леона Эдвардса, который состоялся в минувшие выходные на турнире UFC 278.
Напомним, Эдвардс, уступая на судейских карточках, нокаутировал Усмана хай-киком за минуту до окончания поединка.
«Давайте разберёмся с техникой. Вы выбрасываете джеб, а в случае Леона, потому что он левша, двойной джеб. А это красиво, учитывая, что Усман уклоняется на хай-кик. Когда Леон пробивает джеб, то сразу же выбрасывает ногу. Усман же начинает уклоняться одновременно с хай-киком, поэтому он буквально налетает на удар. Если бы эта комбинация была выполнена в обычном ритме, то Усман успел бы выпрямиться», – сказал Волкановски в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
- 24 августа 2022
-
22:12
-
21:38
-
21:06
-
19:54
-
18:20
-
17:51
-
16:53
-
16:42
-
15:10
-
15:08
-
15:01
-
14:56
-
14:48
-
14:40
-
14:34
-
13:40
-
13:10
-
13:01
-
12:05
-
11:39
-
11:18
-
11:12
-
10:26
-
10:16
-
10:09
-
09:21
-
01:24
-
01:00
- 23 августа 2022
-
23:27
-
23:02
-
22:55
-
22:37
-
22:25
-
22:12
-
21:25