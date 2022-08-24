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Волкановски объяснил, как Эдвардсу удалось нокаутировать Усмана на UFC 278

Волкановски объяснил, как Эдвардсу удалось нокаутировать Усмана на UFC 278
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Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски разобрал нокаут в поединке полусредневесов Камару Усмана и Леона Эдвардса, который состоялся в минувшие выходные на турнире UFC 278.

Напомним, Эдвардс, уступая на судейских карточках, нокаутировал Усмана хай-киком за минуту до окончания поединка.

«Давайте разберёмся с техникой. Вы выбрасываете джеб, а в случае Леона, потому что он левша, двойной джеб. А это красиво, учитывая, что Усман уклоняется на хай-кик. Когда Леон пробивает джеб, то сразу же выбрасывает ногу. Усман же начинает уклоняться одновременно с хай-киком, поэтому он буквально налетает на удар. Если бы эта комбинация была выполнена в обычном ритме, то Усман успел бы выпрямиться», – сказал Волкановски в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

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