Макгрегор прокомментировал реакцию дочери Усмана на его нокаут в бою с Эдвардсом
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях звёздный ирландец Конор Макгрегор прокомментировал инцидент, произошедший в минувшие выходные на турнире UFC 278.
На ивенте присутствовала дочь нигерийского экс-чемпиона Камару Усмана, проигравшего нокаутом британцу Леону Эдвардсу. После финиша девочку унесли с арены.
«Я действительно понимаю это. И я против того, чтобы вообще приводить семью. Особенно детей. Я делал и то и другое и считаю, что на миссию лучше всего выходить одному. Вы можете увидеться с семьёй и после боя», – написал Макгрегор в социальных сетях.
Ранее в интервью Усман сообщил, что его третий поединок с Эдвардсом, с большой долей вероятности, состоится в начале следующего года в Великобритании.
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