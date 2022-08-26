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Лига RCC запускает турниры по кулачным боям

Лига RCC запускает турниры по кулачным боям
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Промоутерская компания RCC объявила о запуске серии турниров по кулачным боям. Екатеринбург станет новой площадкой для турниров по кулачным боям. Первое шоу состоится уже этой осенью, а хедлайнерами первого турнира могут стать Гаджи Автомат и Дауд Стхански.

Оба бойца прилетели сегодня в столицу Урала, чтобы познакомиться с менеджментом организации, и станут почётными гостями турнира, который возглавит бой россиянина Александра Шлеменко и серба Александра Илича.

Регистрация на кулачные бои RCC будет открыта для всех желающих. Заявки на участие будут приниматься на сайте промоушена, анализироваться командой организаторов, а лучшие получат приглашение в лигу для дальнейшего участия в турнирах.

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