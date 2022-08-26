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Илич прокомментировал победу над Шлеменко

Илич прокомментировал победу над Шлеменко
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Сербский боец смешанных единоборств Александр Илич прокомментировал победу в поединке с Александром Шлеменко.

«Александр ― легендарный, шикарный, очень сильный боец. Но я видел, что он настроен агрессивно, я прочитал язык его тела. Ну, и его голова оказалась под идеальным углом, чтобы мне попасть по ней коленом. Такая быстрая победа – это не удачный удар. Я отрабатывал колено весь свой лагерь, и когда увидел, что могу это сделать, сделал», — передаёт слова Илича корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

Бой завершился уже в первом раунде — Илич смог нокаутировать россиянина.

Александр Шлеменко потерпел 14-е поражение в профессиональной карьере в 75 поединках. На его счету 61 победа, ещё один бой был признан несостоявшимся.

Александр Илич одержал 14-ю победу в профессиональной карьере. Всего на его счету 19 поединков, в которых он потерпел пять поражений.

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