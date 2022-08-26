Илич прокомментировал победу над Шлеменко

Сербский боец смешанных единоборств Александр Илич прокомментировал победу в поединке с Александром Шлеменко.



«Александр ― легендарный, шикарный, очень сильный боец. Но я видел, что он настроен агрессивно, я прочитал язык его тела. Ну, и его голова оказалась под идеальным углом, чтобы мне попасть по ней коленом. Такая быстрая победа – это не удачный удар. Я отрабатывал колено весь свой лагерь, и когда увидел, что могу это сделать, сделал», — передаёт слова Илича корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.



Бой завершился уже в первом раунде — Илич смог нокаутировать россиянина.



Александр Шлеменко потерпел 14-е поражение в профессиональной карьере в 75 поединках. На его счету 61 победа, ещё один бой был признан несостоявшимся.



Александр Илич одержал 14-ю победу в профессиональной карьере. Всего на его счету 19 поединков, в которых он потерпел пять поражений.