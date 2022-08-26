Шлеменко проиграл жёстким нокаутом за 21 секунду! Боя с Магой не будет? Видео

В пятницу, 26 августа, в Екатеринбурге состоится турнир по кикбоксингу и смешанным единоборствам RCC 12. В главном поединке вечера Александр Шлеменко встретился с Александром Иличем. Сербский боец был призван заменить Магомеда Исмаилова, который не успел восстановиться от травмы к концу лета.

Шторм не выходил в клетку с октября прошлого года, когда единогласным решением судей одолел Артура Гусейнова. К бою с сербом Шлеменко подошёл на серии из трёх побед – помимо Гусейнова, он одолел Марсио Сантоса решением и Дэвида Бранча удушением «гильотиной» в первом раунде.

Александр Илич предыдущий бой провёл в полутяжёлом весе и проиграл удушением ручным треугольником Карлосу Вемоле. Антропометрически Илич больше тянет как раз на полутяжа – во время дуэли взглядов было заметно, насколько он превосходит российского соперника в габаритах. Зато Шторм круче в плане опыта – у него в четыре раза больше профессиональных поединков.

Бой завершился, не успев начаться. Илич держал дистанцию на первых секундах, а первый же удар коленом пришёлся прямо в голову. Александр пошатнулся и упал, а серб тут же настиг его с добиваниями. Судья не стал испытывать здоровье Шторма – поединок закончился за 21 секунду.

Сразу после поражения Александр с трудом находил слова: «Проигрывать никто не любит. Не знаю, надо посмотреть. Конечно, это неожиданно». Илич был вне себя от счастья. Более того, сербский Джокер вызвал на поединок Магомеда Исмаилова. Похоже, бой года находится под угрозой срыва, а Маге пора готовиться под другого соперника.