Джонсон победил нокаутом Мораеса и стал чемпионом ONE Championship

Известный американский боец смешанных единоборств Деметриус Джонсон победил представителя Бразилии Адриано Мораеса на турнире промоушена ONE Fighting Championship (ONE FC), который состоялся в Сингапуре. Победа была добыта Джонсоном в четвёртом раунде, когда он ударом колена в голову сумел отправить оппонента в нокаут.



За счёт одержанной победы Деметриус завоевал чемпионский пояс ONE FC. Отметим, что это был бой-реванш. В первом поединке между Джонсоном и Мораесом, который состоялся в апреле прошлого года, победу нокаутом добыл бразильский спортсмен.



В активе Джонсона 36 боёв, в которых он одержал 31 победу (6 нокаутом) и потерпел 4 поражения. Ещё в одном поединке была зафиксирована ничья. На счету Мораеса 24 боя, в которых он одержал 20 побед и потерпел 4 поражения.