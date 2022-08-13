Проиграл за долю секунды до сирены. Самая поздняя остановка в истории UFC. Видео

На счету Могучего мышонка много рекордов, но этот помнят далеко не все.

Сегодня, 13 августа, празднует свой 36-й день рождения прославленный Деметриус Джонсон. Хотя Дана Уайт в недавнем скандальном интервью не вспомнил Могучего мышонка, когда собирал свой топ-5 бойцов в истории UFC, американец — настоящая легенда промоушена. О чём говорить, если Джонсон защищал чемпионский пояс в наилегчайшем весе 11 раз! Но на счету Деметриуса есть и другие интересные рекорды.

Например, в историю UFC вошёл поединок Мышонка с Кёдзи Хоригути. Тогда американец проводил уже шестую защиту пояса и считался фаворитом схватки с японцем. Впрочем, Хоригути тоже был не лыком шит: Кёдзи шёл на серии из девяти побед, четыре из которых добыл в UFC. Японец считался ярко выраженным нокаутёром с тяжёлым ударом и крепкой челюстью. Единственным слабым местом Хоригути был не самый уверенный партер.

Чем и воспользовался Мышонок, чья борьба уже тогда была на элитном уровне. Хотя японец выбрасывал огромное количество ударов, цели достигала в лучшем случае их пятая часть. Джонсон прекрасно уворачивался и блокировал атаки, после чего попросту опрокидывал соперника. За пять раундов чемпион провёл целых 14 успешных тейкдаунов. Переводя японца, Деметриус не довольствовался пассивным давлением, безостановочно выбрасывая удары кулаками и локтями.

Деметриус Джонсон — Кёдзи Хоригути Фото: Josh Hedges/Getty Images

По итогам четырёх раундов Мышонок уверенно лидировал на судейских записках. Заключительная пятиминутка тоже проходила под полным контролем чемпиона, который легко «валял» претендента. Всё шло к победе Джонсона судейским решением, но угол американца был другого мнения. На последней минуте тренер Мэтт Хьюм начал кричать своему подопечному, чтобы тот немедленно выходил на рычаг локтя.

Права на видео принадлежат промоушену Ultimate Fighting Championship. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC в YouTube.

Как позднее признавался Деметриус, ему очень не хотелось на 25-й минуте боя делать попытку сабмишена. Но ещё больше ему не нравилось слышать критику тренера — и он волевым усилием скрутил руку Хоригути, заставив того сдаться! Рефери остановил поединок за секунду до конца пятого раунда, что стало позднейшей остановкой боя в истории UFC. Кёдзи продержался в октагоне с легендой 1499 секунд, но всё равно проиграл досрочно.