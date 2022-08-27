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«В некоторых промоушенах и раньше остановили бы». Мохнаткин — про остановку в бою Шлеменко

«В некоторых промоушенах и раньше остановили бы». Мохнаткин — про остановку в бою Шлеменко
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Российский боец смешанных единоборств Михаил Мохнаткин высказался об остановке боя между сербским бойцом Александром Иличем и россиянином Александром Шлеменко.

«Не стал бы концентрировать внимание на остановке. В некоторых промоушенах, на некоторых турнирах могли бы остановить ещё раньше. Это не основной фактор, который имел значение для боя. У меня тут, скорее, нейтральная позиция», — сказал Мохнаткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, бой завершился уже в первом раунде — Илич смог нокаутировать россиянина.

Александр Шлеменко потерпел 14-е поражение в профессиональной карьере в 75 поединках. На его счету 61 победа, ещё один бой был признан несостоявшимся.

Александр Илич одержал 14-ю победу в профессиональной карьере. Всего на его счету 19 поединков, в которых он потерпел пять поражений.

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