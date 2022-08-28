Рамзан Кадыров высказал мнение о современном российском боксе

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров разместил новый пост в своих социальных сетях, где поздравил всех причастных с Международным днём бокса, который был вчера, 27 августа. Кадыров также поделился мыслями о нынешнем состоянии российского бокса. Как считает глава Чечни, в России он находится на подъёме.



«В субботу мы отметили Международный день бокса. Я искренне поздравляю с этим праздником всех, кто имеет к нему отношение! Бокс объединяет миллионы людей из разных уголков мира. Каждый из нас так или иначе занимался этим видом спорта. Я сам с детства являюсь большим поклонником бокса и с ранних пор совершенствую свои навыки и умения на ринге.



И мне очень приятно, что сегодня российский бокс находится на подъёме. Растёт уровень спортсменов и тренеров, обновляется материально-техническая база, с каждым годом прибавляется количество чемпионов. Председатель Высшего наблюдательного совета Федерации бокса России (ФБР) Алексей Рубежный делает многое для развития этого вида спорта. Неоценимый вклад в подготовку чемпионов вносит Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв. Большое внимание подготовке боксёров вносит дорогой брат, министр ЧР по физической культуре и спорту Валид Эдилов.



Сегодня каждый житель Чеченской Республики гордится нашими боксерами, известными не только в стране, но и на всей планете. Среди них особо отмечу непобежденного чемпиона мира Артура Бетербиева, Бахрама Муртазалиева, Имама и Шамиля Хатаевых, Умара Саламова. Они и многие другие наши боксёры достойно представляют Россию на международной арене. Мы гордимся ими! Молодцы!



Уверен, что чеченские боксеры принесут еще много титулов и призовых мест для нашей страны. Я от всей души поздравляю действующих спортсменов, ветеранов и болельщиков с Международным днём бокса! Желаю благополучия и успехов во всех благих начинаниях!» — написал Кадыров.

Кадыров провёл спарринг с Хамзатом Чимаевым: