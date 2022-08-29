Жанибек Алимханулы: запомните меня! Я кошмар для среднего веса
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Казахстанский боксёр Жанибек Алимханулы, обладатель титула WBO в среднем весе, разместил новый пост у себя в социальных сетях, заявив, что является «кошмаром» для бойцов, выступающих в его дивизионе.
«Запомните меня! Я ДЖАНИБЕК, и я кошмар для среднего веса! Казахский стиль — лучший стиль в мире», — написал Алимханулы.
Отметим, что в среднем дивизионе выступает другой боксёр из Казахстана — Геннадий Головкин. Он является объединённым чемпионом мира в этом весе.
Напомним, Алимханулы, владевший временным титулом, стал чемпионом после того, как американец Деметриус Андраде принял решение перейти во второй средний вес (до 76,2 кг).
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