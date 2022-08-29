Андре Уорд объяснил, как Джошуа мог победить Усика в реванше
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях и член Зала славы американец Андре Уорд высказался о прошедшем титульном реванше между супертяжеловесами Александром Усиком и Энтони Джошуа.
«Вы не можете превзойти в технике великолепного технаря. Вы должны стать большим парнем, и Джошуа пытался пойти по такому сценарию. Мы также увидели его работу по корпусу. В обычной ситуации он не делает это так часто.
Он пытался настоять на своём в девятом раунде, и это привлекло внимание Усика. Если бы Джошуа смог поддерживать такой же темп на протяжении всего боя, то победил бы», – сказал Уорд в интервью ESPN.
Ранее экс-чемпион мира и комментатор Шон Портер назвал лучшего соперника для Александра Усика в супертяжёлом весе.
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