«Если хочется просидеть весь бой на краю стула». Портер назвал лучшего соперника для Усика

Двукратный чемпион мира, а ныне комментатор Шон Портер считает американского нокаутёра Деонтея Уайлдера более интересным соперником для обладателя титулов WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, чем британец Тайсон Фьюри.
«Вот поединок, который я действительно хотел бы увидеть. Поверьте, я хочу увидеть его сильнее, чем бой Усик – Фьюри. Думаю, что из-за лучшего сочетания стилей.
Как по мне, бой Усика и Фьюри является лучшим с точки зрения бокса в супертяжёлом весе. Но если мы хотим на протяжении всего поединка просидеть на краю стула, тогда это Усик – Уайлдер», – сказал Портер в интервью YouTube-каналу Hustle Boss.
Ранее в интервью Портер назвал фаворита возможного поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
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