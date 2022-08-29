Реванш Вадима Немкова и Кори Андерсона состоится 19 ноября в США

Поединок за титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг) между россиянином Вадимом Немковым (14-2) и американцем Кори Андерсоном (18-5) состоится 19 ноября в Чикаго (США), сообщает сразу ряд изданий. Встреча возглавит турнир Bellator 288 и станет финалом Гран-при.

Напомним, первый поединок бойцов состоялся в апреле на турнире Bellator 277 и был признан несостоявшимся из-за случайного столкновения головами.

На пути к финалу Гран-при Немков победил единогласным решением американца Фила Дэвиса, а затем одолел болевым приёмом (кимура) литовца Джулиуса Энгликаса.

Андерсон, с 2014 по 2020 годы небезуспешно выступавший в UFC, одержал досрочные победы над туркменом Довлетджаном Ягшимурадовым и чемпионом Bellator в двух весовых категориях своим соотечественником Райаном Бейдером.