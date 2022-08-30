Биспинг назвал бойца, с которым должен подраться Эдвардс, если побьёт Усмана в трилогии

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор, британец Майкл Биспинг считает, что поражение лидера полусреднего веса (до 77 кг) нигерийца Камару Усмана в реванше с британцем Леоном Эдвардсом может кардинально сказаться на дивизионе.

«Все парни, проигравшие Камару, получили ещё один шанс. Масвидаль, обратите внимание на него, у них с Эдвардсом есть совместная история. Масвидаль напал на него за кулисами арены O2 после их выступлений. Если Леон устроит реванш с Камару и пройдёт его, тогда этот бой должен стать следующим», – сказал Биспинг в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

Ранее экс-претендент на титул UFC американец Чейл Соннен заявил, что Эдвардс неоднократно нарушал правила в бою с Усманом на UFC 278.