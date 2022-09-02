Камил Гаджиев: в «ботаников» превращаться не надо, у ребёнка должно быть детство

Известный спортивный менеджер, глава лиги АМС Fight Nights Камил Гаджиев в День знаний разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись на эту тему.



«С Днём знаний, друзья! Знание — сила, даже добавить нечего. Спасибо всем, кто давал нам образование, а сейчас нужно давать его нашим детям! Пусть учатся на отлично, иногда на хорошо. В «ботаников» тоже превращаться не надо, у ребёнка должно быть и свободное время, детство, другими словами», — написал Гаджиев.

Ранее Гаджиев поделился мыслями о поражении известного российского бойца смешанных единоборств Александра Шлеменко в поединке с представителем Сербии Александром Иличем на турнире лиги RCC в Екатеринбурге.