Тренер Бивола: Рамирес — проходной боксёр
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Геннадий Машьянов, наставник чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола, заявил, что считает мексиканца Хильберто Рамиреса «проходным боксёром».
«Я по-прежнему считаю Рамиреса проходным боксёром. Да, он – непростой, очень габаритный, левша. Но не лучше Сауля Альвареса. Канело всё же более мастеровитый, чем Рамирес. Лучше как боксёр», – приводит слова Геннадия Машьянова MMA.Metaratings.ru.
Напомним, бой между Биволом и Рамиресом запланирован на 5 ноября и должен пройти в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). В последнем поединке российский боксёр одержал победу над Саулем Альваресом единогласным решением судей. Хильберто Рамирес до этого выиграл нокаутом у немца Доминика Бёзеля.
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