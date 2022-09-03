Александр Гвоздик рассказал, как стал спарринг-партнёром Канело перед боем с Биволом

Украинский экс-чемпион в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Александр Гвоздик рассказал, как стал спарринг-партнёром звёздного мексиканца Сауля Альвареса на время его подготовки к бою с россиянином Дмитрием Биволом.
«Просто раздаётся звонок средь бела дня, я ничего не подозреваю, набирает мне известный боксёрский блогер Элис Экбек и говорит: «Подожди секунду, я передам трубку». И тут он передаёт трубку Канело, и он мне сам говорит: «Алекс, привет, как дела, давай приходи на спарринги».
Я не готов, я понимаю, какого уровня боксёр Канело. Я ответил, что вряд ли ему сильно помогу. На что он сказал: «Да ладно, мы же будем учиться». Он лично меня пригласил, и на следующей неделе я поехал к нему на спарринги. Я работал в лагере два месяца. Два месяца, три раза в неделю спарринги. Я приезжал на спарринги, работал и уезжал», – рассказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу Виктора Ялымова.
- 3 сентября 2022
-
13:06
-
13:02
-
12:40
-
11:52
-
11:01
-
10:44
-
09:55
-
09:30
-
09:18
-
09:00
-
08:30
-
08:02
-
08:00
-
00:16
- 2 сентября 2022
-
23:00
-
22:56
-
22:44
-
22:00
-
21:00
-
20:39
-
19:58
-
19:03
-
19:02
-
18:24
-
18:10
-
17:42
-
17:41
-
17:21
-
14:55
-
13:33
-
13:06
-
12:58
-
12:44
-
12:30
-
11:48