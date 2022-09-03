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Сергей Павлович дал прогноз на бой Сириля Гана и Тая Туивасы

Сергей Павлович дал прогноз на бой Сириля Гана и Тая Туивасы
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Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Сергей Павлович поделился мыслями о предстоящем главном бое турнира UFC Fight Night в Париже, в котором сойдутся экс-претендент на титул промоушена в тяжёлом весе (до 120 кг), француз Сириль Ган и третий номер дивизиона Тай Туиваса.

«Я думаю, выиграет Ган, потому что он более обученный, техничный и подвижный. У него больше орудий, с помощью которых он может победить.

Не соглашусь, что Туиваса кажется слабым звеном на фоне остальных бойцов, включая меня. Все бойцы из топ-10 и вообще в UFC не могут быть слабыми. Тем более у нас тяжёлый вес – в любой момент бой может закончиться от одного удара. Каждый соперник серьёзен, к каждому нужно настраиваться, готовиться полноценно. Нельзя недооценивать соперника», — сказал Павлович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.

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