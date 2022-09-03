UFC Paris: забавный пухлик Туйваса радостно выпьет из ботинка после боя с Ганом? LIVE!

Сегодня, 3 сентября, в Париже состоится турнир UFC Fight Night. В главном бою вечера встретятся Сириль Ган (№1 в рейтинге тяжёлого веса UFC) и Тай Туйваса (№3 в рейтинге). В соглавном поединке выступят Роберт Уиттакер (№1 в рейтинге среднего веса) и Марвин Веттори (№2 в рейтинге). Также в турнире примут участие три бойца из России: Роман Копылов подерётся с Аллесио Ди Кирико, Абусупьян Магомедов — с Дастином Стольцфусом, а Нассурдину Имавову будет противостоять Хоакин Бакли.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира.
Ган хочет устроить совместную вечеринку с Туйвасой. В Париже!
«Мы ждали эту дату, потому что UFC всеми силами искал возможность провести ивент в Париже. Было невозможно провести этот турнир без меня. Я счастлив, это очень важный момент в карьере. Думаю, все люди из UFC, бойцы, члены команд счастливы находиться здесь, потому что Париж — особенный город. Думаю, мой соперник чувствует себя комфортно и полон решимости выиграть бой. Я видел его интервью, в котором он сказал, что испортит мне вечеринку. Пусть не переживает, победа будет за мной. А после этого мы устроим совместную вечеринку», — цитирует Сириля Гана пресс-служба UFC.
Фото: Jeff Bottari\Getty Images
UFC Париж c главным боем Ган — Туйваса, где смотреть
Увидеть трансляцию турнира UFC Paris с главным поединком Ган – Туйваса можно в официальном приложении UFC Fight Pass. Также трансляция боя будет доступна на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ».
Ган остановит взлёт Туйвасы?
Тай Туйваса взлетает в рейтинге тяжеловесов со скоростью ракеты. Остановит ли Сириль Ган восхождение забавного пухлика из Новой Зеландии к титульному бою? Ведь удар у француза сумасшедший!
UFC Париж c главным боем Ган — Туйваса, когда начало
Ранние прелимы турнира UFC Paris стартуют 3 сентября в 19:00 по московскому времени, предварительный кард начнётся около 20 часов вечера, основной кард — в 22 часа мск.
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