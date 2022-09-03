UFC Paris: забавный пухлик Туйваса радостно выпьет из ботинка после боя с Ганом? LIVE!

Ган хочет устроить совместную вечеринку с Туйвасой. В Париже!

«Мы ждали эту дату, потому что UFC всеми силами искал возможность провести ивент в Париже. Было невозможно провести этот турнир без меня. Я счастлив, это очень важный момент в карьере. Думаю, все люди из UFC, бойцы, члены команд счастливы находиться здесь, потому что Париж — особенный город. Думаю, мой соперник чувствует себя комфортно и полон решимости выиграть бой. Я видел его интервью, в котором он сказал, что испортит мне вечеринку. Пусть не переживает, победа будет за мной. А после этого мы устроим совместную вечеринку», — цитирует Сириля Гана пресс-служба UFC.