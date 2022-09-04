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Энди Руис оказался на 10 кг тяжелее Луиса Ортиса

Энди Руис оказался на 10 кг тяжелее Луиса Ортиса
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В Лос-Анджелесе (США) прошла процедура взвешивания с участием кубинского боксёра Луиса Ортиса и экс-чемпиона мира в тяжёлом весе по трём весовым категориям американца Энди Руиса, сообщает Yahoo Sports. Сам поединок состоится в ночь с 4 на 5 сентября.

По итогам взвешивания Энди Руис оказался на 10 кг тяжелее, чем Луис Ортис. Кубинец показал на весах 121,9 кг, а американец — 111,2 кг. Отметим, Руису удалось скинуть вес в ходе подготовки к бою, перед своим прошлым поединком, который состоялся с Крисом Арреолой, он был на 5 кг тяжелее.

Вес Ортиса является рекордным для его карьеры, но он всего лишь на килограмм тяжелее, чем в последнем бою, когда в январе прошлого года нокаутировал в шестом раунде Чарльза Мартина.

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