43-летний Луис Ортис поделился ожиданиями от поединка с экс-чемпионом мира Энди Руисом

Кубинский боксёр Луис Ортис поделился ожиданиями от предстоящего поединка с экс-чемпионом мира в тяжёлом весе по трём весовым категориям американцем Энди Руисом. Бой состоится 4 сентября в Лос-Анджелесе (США).

«Это бой, который все хотели увидеть. Два бойца-тяжеловеса, готовых драться. Мне хочется лишь доказать, что я лучший латиноамериканский супертяжеловес. Каждый бой важен, но именно этот имеет решающее значение для моей карьеры. Тот, кто победит в воскресенье, продолжит борьбу за чемпионство в супертяжёлом весе.

Сейчас первая цель — победить Энди Руиса. После этого я в любое время буду готов получить ещё один бой за титул чемпиона мира. Я всегда в зале, тренируюсь и нахожусь в постоянной готовности. Не обращаю никакого внимания на людей, которые смеются над моим возрастом. Сейчас я чувствую себя лучше, чем в 35 и 25 лет, но буду чувствовать себя ещё лучше, когда стану чемпионом мира. Я не остановлюсь, пока не достигну этой цели», — цитирует Ортиса Boxing Scene.