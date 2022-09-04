Названы официальные гонорары Руиса и Ортиса за бой

Атлетическая комиссия штата Калифорния (CSAC) опубликовала информацию об официальных гонорарах за бой с участием кубинского боксёра Луиса Ортиса и экс-чемпиона мира в тяжёлом весе по трём весовым категориям американца Энди Руиса.
Сообщается, что Энди Руис получит за этот бой $ 1 млн, а Луис Ортис — $ 550 тыс. Однако это ещё не вся сумма, которые получат боксёры, так как по условиям предусмотрена надбавка за проценты от количества проданных платных телетрансляций.
Напомним, бой между Ортисом и Руисом состоится в ночь с 4 на 5 сентября по московскому времени в Лос-Анджелесе (США).
Ранее состоялась процедура взвешивания боксёров, по итогам которой Энди Руис оказался на 10 кг тяжелее, чем Луис Ортис. Кубинец показал на весах 121,9 кг, а американец — 111,2 кг.
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