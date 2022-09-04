Хильберто Рамирес: отомщу Биволу за Канело

Экс-чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Хильберто Рамирес, готовящийся 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ) бросить вызов российскому полутяжеловесу Дмитрию Биволу, заявил, что отомстит ему за победу над его звёздным соотечественником Саулем Альваресом.
«Я заберу этот пояс в Мексику, и это будет местью. Я отомщу за Канело и Мексику и заберу титул. Конечно же, я хочу стать новым кумиром для мексиканских бойцов, это было бы здорово. Я чувствую, что это моя судьба – стать образцом для подражания среди своих детей и поклонников бокса.
В детстве я много мечтал. Мечтал стать боксёром, мечтал стать чемпионом мира, и я достиг этого. Я мечтатель, и это причина, по которой я оказался здесь. Я хочу стать кумиром», – приводит слова Рамиреса издание Metro.
- 4 сентября 2022
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