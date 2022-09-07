«А он так и не вышел». Шилдс при перепалке Чимаева и Косты открыл дверь клетки для Хамзата

Бывший боец UFC Джейк Шилдс у себя в соцсетях показал ещё одно видео скандального инцидента с участием шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева и бразильца Пауло Косты. Перепалка произошла во время тренировки в UFC Perfomance Institute.
«Вот ещё одно видео Хамзата, фальшивого шведского гангстера, который делает вид, что хочет драться. Он сказал, что хочет драться, поэтому я открыл дверь клетки, а он так и не вышел», — подписал видео Шилдс.
Чимаева сдерживает несколько бойцов во время стычки с Костой:
Напомним, в ночь с 10 на 11 сентября Чимаев проведёт бой с американцем Нейтом Диазом. В последнем поединке, прошедшем в ночь с 9 на 10 апреля мск, Хамзат победил представителя Бразилии Гилберта Бёрнса. Диаз в последний раз сражался на UFC 263 в июне прошлого года, когда уступил британцу Леону Эдвардсу.
- 8 сентября 2022
-
09:24
-
01:26
-
01:09
-
01:03
-
00:37
-
00:25
-
00:04
- 7 сентября 2022
-
23:48
-
23:32
-
23:11
-
22:45
-
22:23
-
21:54
-
21:18
-
18:56
-
18:29
-
16:42
-
16:00
-
15:41
-
15:07
-
14:30
-
14:20
-
13:59
-
13:54
-
13:34
-
12:59
-
12:47
-
12:13
-
12:01
-
11:18
-
11:12
-
10:23
-
10:04
-
09:30
-
09:16