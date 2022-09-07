«А он так и не вышел». Шилдс при перепалке Чимаева и Косты открыл дверь клетки для Хамзата

Бывший боец UFC Джейк Шилдс у себя в соцсетях показал ещё одно видео скандального инцидента с участием шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева и бразильца Пауло Косты. Перепалка произошла во время тренировки в UFC Perfomance Institute.



«Вот ещё одно видео Хамзата, фальшивого шведского гангстера, который делает вид, что хочет драться. Он сказал, что хочет драться, поэтому я открыл дверь клетки, а он так и не вышел», — подписал видео Шилдс.

Чимаева сдерживает несколько бойцов во время стычки с Костой:

Напомним, в ночь с 10 на 11 сентября Чимаев проведёт бой с американцем Нейтом Диазом. В последнем поединке, прошедшем в ночь с 9 на 10 апреля мск, Хамзат победил представителя Бразилии Гилберта Бёрнса. Диаз в последний раз сражался на UFC 263 в июне прошлого года, когда уступил британцу Леону Эдвардсу.