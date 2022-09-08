«Если они хотят подраться до боя, я не отступлю». Чимаев — о банде Нейта Диаза

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал, как будет действовать в случае провокаций со стороны команды Нейта Диаза в преддверии их боя.
«Если они хотят подраться до боя, я не отступлю. Я буду драться с ними. Это то, что я люблю, это моя работа. Я рождён для войны. Я воин по духу. Когда идёт бой, тебя не волнуют ни деньги, ни то, что за ними стоит — нужно просто драться. Мы увидим, что в итоге произойдёт», — приводит слова Чимаева MMA Fighting.
Напомним, Чимаев проведёт бой с американцем Нейтом Диазом в ночь с 10 на 11 сентября. В последнем поединке Хамзат победил представителя Бразилии Гилберта Бёрнса. Диаз в последний раз сражался на UFC 263 в июне прошлого года, когда уступил британцу Леону Эдвардсу.
Чимаева сдерживают несколько бойцов во время стычки с Костой:
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