Экс-чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Хильберто Рамирес высказался о предстоящем поединке с россиянином Дмитрием Биволом. По словам мексиканца, команда Бивола хотела для него другого соперника.



«Я чувствую, что его команда не хочет, чтобы он дрался со мной. Это большой бой, и они знают, что он может проиграть. Они хотели устроить ему ещё один бой, может быть, дать немного больше денег. Но все хотят увидеть именно наш бой. Мы два воина, поединка которых многие ждут», — приводит слова Рамиреса BoxingScene.



Бой между Биволом и Рамиресом запланирован на 5 ноября и должен пройти в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). В последнем поединке российский боксёр одержал победу над Саулем Альваресом единогласным решением судей. Хильберто Рамирес до этого выиграл нокаутом у немца Доминика Бёзеля.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе: