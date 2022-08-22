«Охочусь за Биволом уже два года». Россиянина ждёт самый тяжёлый бой в карьере

Когда бой Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес

Дмитрий Бивол проведёт очередную защиту пояса WBA 5 ноября в Абу-Даби. Противостоять Дмитрию будет непобеждённый мексиканец Хильберто Рамирес. Это очень опасный поединок для российского бойца, несмотря на то что он пройдёт не на территории Соединённых Штатов. Рамирес провёл в два раза больше боёв, чем наш чемпион. Хотя обоим боксёрам 31 год.

Как стороны договорились о бое?

Изначально сторона Бивола хотела провести добровольную защиту против британца Джошуа Буатси, но Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) отклонила запрос команды российского бойца и постановила провести обязательную защиту против Рамиреса. По этому поводу WBA дала 30 дней на переговоры.



Но Эдди Хирн, ведущий дела Дмитрия за рубежом, пытался даже в этот период склонить ассоциацию на бой против Буатси. 12 августа она отказала Хирну в этом запросе. И поэтому другого выбора, как договариваться с Рамиресом на промоутерских торгах, не оставалось. Разве что отказываться от пояса.

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Кто такой Хильберто Рамирес?

Хильберто Рамирес — очередной многообещающий проект Оскара де ла Хойи. На его счету 44 боя, 44 победы, 0 поражений. В прошлом он становился чемпионом мира во втором среднем весе. Однако многие бойцы избегали мексиканца в том дивизионе, из-за чего Хильберто решил подняться в полутяжи. Такая же история повторилась и здесь. Рамирес уверенно разбивал всех претендентов на своём пути к титульнику, но чемпионы не слышали его вызовов.

«Рассчитываю провести бой с Биволом. Я охочусь за ним уже два года. Он может убегать, но ему не спрятаться. Сейчас мне предстоит отборочный бой, после чего я бы встретился с ним. Я лучший полутяжеловес и хотел бы это доказать», — заявил Рамирес.



После успешного отборочного поединка Рамирес раскрыл имена бойцов, которым предлагал бой.

Бернард Хопкинс, Хильберто Рамирес, Оскар де ла Хойя Фото: Tom Hogan/Getty Images

«Это мой дивизион. И есть причина, по которой некоторые из этих парней избегают меня. Они знают, что я приду за всеми поясами и что это всего лишь вопрос времени. Биволу прислали контракт в прошлом году, но он избегал боя со мной, чтобы драться с кем-то другим. Я предлагал бой Бетербиеву и Смиту-младшему, но они оба прекрасно понимают, что не смогут конкурировать со мной на одном уровне.

У Бивола было несколько возможностей подписать контракт на бой со мной, но он этого так и не сделал. Так вот, если его реванш с Альваресом не состоится, я буду в очереди на то, чтобы отобрать у него пояс», — добавил мексиканец.



Сейчас Рамирес занимает первое место в рейтинге WBA, поэтому встреча с Биволом была неизбежна.

Стоит ли переживать за Дмитрия?

Да. Рамирес — универсальный боец и крайне неудобный соперник для нашего боксёра. Он является нетипичным мексиканцем. В отличие от своих соотечественников, которые безостановочно давят на «педаль газа», Хильберто умеет своевременно «тормозить» и подстраиваться под оппонентов для работы активным вторым номером. По бойцовскому арсеналу и интеллекту он не уступает даже Канело Альваресу, который в последнее время дерётся однообразно и прямолинейно. А возможно, и превосходит.

Дмитрий Бивол и Сауль Альварес Фото: Al Bello/Getty Images

У него впечатляющие габариты для полутяжелого веса. Рост — 189 см, а размах рук — 191 см. К слову, рост и размах рук у Бивола составляет 183 см. Но это не значит, что мексиканец рубится только на дальней дистанции. Хильберто великолепно скоординирован, благодаря чему представляет опасность даже на ближней дистанции. Плюс у него отлично поставленный удар — 30 из 44 побед одержано нокаутом. Эта непредсказуемость вынудит Бивола готовить сразу же несколько планов, так как картина боя пока не ясна.



Однако Рамирес ещё не сталкивался с настолько элитной оппозицией, хотя у него в два раза больше поединков в профессионалах. В бою с Канело Дмитрий показал не только тактическую выучку, отменное кардио, но и способность совладать с собственными нервами. По напряжению встреча с Рамиресом будет менее волнительной и вместе с тем более сложной с технической точки зрения.

Юниески Гонсалес и Хильберто Рамирес Фото: Kevin Estrada/Getty Images

Поэтому есть вероятность, что мексиканец может лишить нас боя мечты Бивол — Бетербиев. Из-за чего мы полагаем, что это будет самый тяжёлый бой в карьере российского бойца. Если Бивол так же эталонно подготовится к Хильберто, как к Канело, тогда шансы на успех определённо будут.

Прогнозы экспертов на бой

Букмекеры пока не открыли линию на бой. Но, скорее всего, фаворитом будет считаться Бивол, так как на его счету есть победа над Канело. Рамирес будет тёмной лошадкой на бумаге. Однако мы ожидаем, что разница по котировкам будет незначительной.



Так как это встреча двух бойцов экстра-класса, мы полагаем, что бой пройдёт полную дистанцию. Там точно будет немало тактических переходов, как это было во втором бою между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Поэтому победит тот, чья тактика окажется эффективнее.

Где смотреть онлайн-трансляцию боя

Бой покажут на стриминговой платформе DAZN, доступа к которой у российских зрителей нет. Информации о том, кто в России будет транслировать поединок, пока нет.

Результат боя Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес

Результат поединка будет известен по завершении 12 раундов, конечно, если один из бойцов не победит досрочно. Но, скорее всего, их схватка пройдёт полную дистанцию.