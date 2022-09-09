Тиаго Сантос перешёл из UFC в другой промоушен

Экс-претендент на титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), бразильский ветеран Тиаго Сантос покинул промоушен. Об этом он рассказал в своих социальных сетях, сообщив, что уже подписал контракт с другой лигой — в 2023 году боец будет выступать в PFL.
Напомним, в последнем поединке Сантос встречался с представителем США Джамахалом Хиллом. Бой, проходивший в начале августа этого года, завершился победой Хилла техническим нокаутом в четвёртом раунде.
Поражение от Джамахала стало для 38-летнего Сантоса пятым в шести последних боях. Последнюю победу он одержал на турнире UFC Fight Night 193 в октябре 2021 года, одолев единогласным решением судей соотечественника Джонни Уокера. В общей сложности Тиаго провёл 33 поединка, в которых одержал 22 победы и потерпел 11 поражений.
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