Известный американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон заявил, что призван спасти турнир UFC 279 от низких продаж билетов, и обратился к Хамзату Чимаеву и Нейту Диазу, бой которых на этом турнире объявлен главным событием вечера.
«Я согласился приехать сюда, чтобы спасти UFC 279, так как слышал, что у них не слишком хорошо идут продажи билетов. Хамзат и Диаз, вам должно быть стыдно за себя перед фанатами. UFC вынуждены были заполучить слегка забытого и приглушённого чемпиона, чтобы поднять здесь продажи билетов», — приводит слова Фергюсона MMA News.
Напомним, Тони Фергюсон на UFC 279 проведёт бой с китайцем Ли Джинлиангом. Поединок состоится в ночь с 10 на 11 сентября мск.
Чимаев устроил стычку с Пауло Костой в тренировочном зале UFC.
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