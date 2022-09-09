Тони Фергюсон оказался тяжелее Ли Джинлианга перед UFC 279

В Лас-Вегасе (Невада, США) проходит официальная церемония взвешивания турнира UFC 279. В рамках основного карда турнира встретятся американец Тони Фергюсон и китайский спортсмен Ли Джинлианг. По итогам взвешивания Фергюсон оказался тяжелее своего оппонента — Тони показал на весах 77,56 кг, Джинлианг — 77,33 кг.
В последнем бою Фергюсон уступил нокаутом соотечественнику Майклу Чендлеру. Бой проходил на UFC 274. Позже президент промоушена Дана Уайт признался, что это был самый жёсткий нокаут, который он когда-либо видел. То поражение стало для Тони четвёртым подряд. Последняя победа Фергюсона датируется ещё июнем 2019 года, когда он нокаутировал Дональда Серроне.
Ли Джинлианг последний бой провёл в июле 2022 года, одержав победу над россиянином Муслимом Салиховым. Всего на счету китайского спортсмена 26 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 19 побед и потерпел семь поражений.
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