Источник: Порье готов заменить Чимаева в бою с Диазом

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье готов заменить шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева в поединке с Нейтом Диазом, утверждает источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, Чимаев провалил взвешивание перед турниром. Бой Чимаева и Диаза состоится в полусредней весовой категории, где пороговым значением является показатель в 77,11 кг, при этом допускается погрешность в 1 фунт (0,45 кг) для нетитульных боёв. Отметим, что Диаз с трудом уложился в необходимый критерий, а Чимаев показал на весах лишние 3,8 кг.
Бой Чимаева и Диаза должен пройти в ночь с 10 на 11 сентября. В последнем поединке, прошедшем в ночь с 9 на 10 апреля мск, Хамзат победил представителя Бразилии Гилберта Бёрнса. Диаз в последний раз сражался на UFC 263 в июне прошлого года, когда уступил британцу Леону Эдвардсу.
Что касается Порье, то Дастин следующий бой должен провести 13 ноября 2022 года на турнире UFC 281 в Нью-Йорке (США), его соперником должен стать Майкл Чендлер. 33-летний Порье не выступал с декабря 2021 года, когда на турнире UFC 269 уступил в бою за чемпионский титул бразильцу Чарльзу Оливейре, «задушившему» его на первой минуте третьего раунда.
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