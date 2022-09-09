Экс-боец UFC: гарантирую, Дана Уайт возненавидел Чимаева на всю оставшуюся жизнь

Бывший боец UFC Бен Аскрен поделился мнением о ситуации вокруг проваленного взвешивания шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым перед боем с Нейтом Диазом на турнире UFC 279.



«Готов поспорить, Нейт сейчас выбивает жёсткие условия, чтобы спасти кард турнира. Гарантирую, Дана Уайт возненавидел Чимаева на всю оставшуюся жизнь», — написал Бен Аскрен в своих социальных сетях.



Ранее сообщалось, что Ли Джинлиангу, который должен был драться с Фергюсоном на UFC 279, предложили контракт на бой с Даниэлем Родригесом. Таким образом, Фергюсон может встретиться с Диазом в главном событии турнира, а Чимаев — с Кевином Холландом в соглавном бою.



Напомним, Чимаев провалил взвешивание перед турниром. Бой Чимаева и Диаза состоится в полусредней весовой категории, где пороговым значением является показатель в 77,11 кг, при этом допускается погрешность в 1 фунт (0,45 кг) для нетитульных боёв. Отметим, что Диаз с трудом уложился в необходимый критерий, а Чимаев показал на весах лишние 3,8 кг.