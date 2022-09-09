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Экс-боец UFC: гарантирую, Дана Уайт возненавидел Чимаева на всю оставшуюся жизнь

Экс-боец UFC: гарантирую, Дана Уайт возненавидел Чимаева на всю оставшуюся жизнь
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Бывший боец UFC Бен Аскрен поделился мнением о ситуации вокруг проваленного взвешивания шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым перед боем с Нейтом Диазом на турнире UFC 279.

«Готов поспорить, Нейт сейчас выбивает жёсткие условия, чтобы спасти кард турнира. Гарантирую, Дана Уайт возненавидел Чимаева на всю оставшуюся жизнь», — написал Бен Аскрен в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Ли Джинлиангу, который должен был драться с Фергюсоном на UFC 279, предложили контракт на бой с Даниэлем Родригесом. Таким образом, Фергюсон может встретиться с Диазом в главном событии турнира, а Чимаев — с Кевином Холландом в соглавном бою.

Напомним, Чимаев провалил взвешивание перед турниром. Бой Чимаева и Диаза состоится в полусредней весовой категории, где пороговым значением является показатель в 77,11 кг, при этом допускается погрешность в 1 фунт (0,45 кг) для нетитульных боёв. Отметим, что Диаз с трудом уложился в необходимый критерий, а Чимаев показал на весах лишние 3,8 кг.

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