Это залёт, воин! Диаз отказался драться с Чимаевым, Хамзата уволят из UFC?

Нет, мы ждали, конечно, от этого турнира огня и страсти, но чтобы развязка приключилась уже на стадии взвешивания, никто не ожидал. Правда, Чимаев начал чудить задолго до медианедели UFC 279. Он с кем только не ссорился, на кого только не прыгал. Ну а главным лейтмотивом было противостояние двух гангстеров — старая школа против школы молодой.

И с момента объявления боя Хамзата и Нейта разговоры шли только о том, выживет ли Стоктонский гангстер в первых трёх раундах. Поскольку поединок с Бёрнсом показал, что шведский гангстер чеченского происхождения в поздних пятиминутках не настолько стремителен, не так опасен и совсем не шустрый. Возможно, сказывается последствие ковидных осложнений. Но, по сути, мы ведь никогда его в поздних раундах и не видели. Кроме как с Бёрнсом.

И эта его бравада на тему того, что он готов подняться на одну, а то и на две весовые категории выше. С готовностью подтверждал это и менеджер Хамзата: «Завоюем два пояса, потом поднимемся за третьим». По факту серьёзные проблемы начались уже с первым. И проваленная весогонка — это лишь финальный аккорд. Судя по всему, финальный аккорд карьеры в UFC. Почему автор с такой уверенностью об этом говорит? Сейчас объясню.

Хамзат ярко ворвался в лигу, установил несколько рекордов, вырубал соперников, вообще не пропуская ударов. И шумел. Боже, как он шумел! После трёх боёв за два месяца Чимаев стал мегазвездой лиги. Конор нервно мялся в сторонке. А президент UFC Дана Уайт буквально сыпал комплиментами. Наверное, больше Хамзата он любит только Хасбика. Точнее, любил. Поскольку в Борзе он разочаровался.

И это не домыслы. Дана Уайт буквально недавно высказался в таком духе: «Этот парень один из тех, кто быстро взлетает, а затем затухает, не переставая при этом шуметь». Речь идёт о том, что Чимаев не успел закрепиться в лиге, а уже начал рассказывать всем вокруг о том, что сидит за одним столом с Даной, что он ему покровительствует, что деньги, слава и победы — неизбежность. Но реальность сурова.

Самонадеянность стоила Чимаеву здоровья. Никто до сих пор не знает, какие последствия несёт для человека COVID. Хамзат пережил жуткие осложнения, которые едва не стоили ему карьеры бойца. Дана не сумел ему помочь, за дело взялся Рамзан Кадыров. И Чимаев встал на ноги. Одержал самую трудную в карьере победу над невероятно стойким соперником — бразильцем Бёрнсом.

Но далась она ему невероятно тяжело. Повторюсь, в чемпионских раундах Чимаев реально выживал. И решение судей было воспринято неознозначно. И именно после этого боя Дана Уайт бросил фразу о том, что есть категория бойцов, которая ломается при появлении первых больших денег. И адресовал он это Чимаеву. Ну а дальше… Дальше Хамзат не сумел освоить данный ему урок. Сначала он сорвал пресс-конференцию, приведя президента UFC в такое бешенство, что охраннику пришлось уводить того в отель.

Борз и его команда сорвали важное мероприятие. И всё бы ничего. Кипеж перед турниром никому не вредил, если все движения продуманы и ты не будешь косячить дальше. А Хамзат, простите, накосячил. Настолько не уложиться в вес, это нужно с какой прохладцей отнестись к своей работе? Турнир без титульного боя, но номерной. Это для UFC значит очень много. И Чимаев стремится к титульнику. Но, видимо, не к тому.

Что мы имеем в сухом остатке? Нейт Диаз, готовый драться с Чимаевым на улице, в клетке предпочитает настоящее честное противостояние. Он — профессионал. И любой профи, сделавший вес, имеет право отправить в пешее путешествие своего нерадивого соперника. Что, собственно, Нейт и сделал. На момент публикации текста мы не знаем, как разрешится ситуация. Но отлично понимаем, что Диаз с Чимаевым драться не будет.

За такую подставу, которая длится почти сутки, за разгильдяйство и неоправданные надежды Хамзат может запросто отправиться на рынок труда. Та ярость, с которой президент UFC комментировал массовую драку банд Диаза и Чимаева, говорит о том, что дверь перед Хамзатом открыта. Это залёт, воин! Всё может закончиться печально.