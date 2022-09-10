Ильяс Хамзин: у Холланда ударка хорошая, правый прямой хорошо летит

Боец клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин (10-2) прокомментировал предстоящий бой шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева на UFC 279. В последний момент ему вместо Нейта Диаза достался другой соперник — американец Кевин Холланд.
«Кевин Холланд выйдет против Чимаева. Борьба у него хромала, насколько я помню по старым боям, но ударка хорошая. Правый прямой хорошо летит. Чимаев? По последним боям не совсем понятно, в каком он состоянии, поэтому не могу его адекватно оценивать.
Думаю, что он выйдет и опять будет бороться. Если он Холланда не финиширует в первых раундах, то Холланд может и попасть по нему. Чимаеву не стоит моргать. Шансы тут оцениваю 50 на 50», — сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
Чимаева сдерживают несколько бойцов во время стычки с Костой.
- 10 сентября 2022
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