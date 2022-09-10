«Эй, это Чечня, ублюдки! Заткнитесь!» Чимаев забыл, к чему призывал Кадыров?

Мы все ожидали, что Хамзат Чимаев будет главным движком турнира UFC 279. С титульным поединком не сложилось, зато над самим кардом матчмейкеры лиги поработали от души. Тут никаких вопросов нет. Но в дело вмешался неистовый швед с чеченскими корнями. Сначала Волк устроил потасовку за кулисами пресс-конференции, которую тем самым благополучно сорвал. А спустя 12 часов с треском провалил взвешивание.

И всё это нейтральные фанаты могли бы ему простить. Кстати, последние две недели показали, что эта самая фан-база у Чимаева не настолько огромна. Нейта Диаза любят в Северной Америке куда больше. И заслуг у этого парня хоть отбавляй. Он не добирался до вершины, но всегда был исключительно трушным, если вы понимаете, о чём я. Его парни не нападали на поверженного Конора, сидящего у сетки. Его банда приняла отрытый бой против парней Хабиба.

Но мы уходим от темы. Мы все привыкли к браваде и пыли, которую поднимает вокруг себя Чимаев. И это воспринимается как нормальный человеческий трэш-ток с целью раскрутить бой. В ситуации на UFC 279 что-то пошло не так. В комментариях под многочисленными материалами на эту тему приходилось видеть мнения о том, что всё это подстроил Дана Уайт. Весь этот кипеж, трэш-ток и беспорядки. Это не так, в следующем материале мы расскажем, кто спас турнир и кто тот человек, которого понимающие люди видят преемником Даны Уайта.

Итак, турнир был спасён, пары волшебным образом перетасовались так, что лучше не придумаешь. Счастливы, похоже, все. Все, кроме Кевина Холланда. Ему достался Чимаев, и тут обнимашки а-ля Ян – Стерлинг не сработают. Придётся устраивать натуральную рубку. И вроде всё за Хамзата. Выходи в октагон, доказывай своё превосходство на деле, и пусть весь мир затихнет. Есть моменты, когда уже не нужно ничего говорить, нужно делать.

Особенно, после таких невероятных фейлов, как промах в весе на четыре (почти) килограмма. Ты едва не сорвал турнир, который ждут миллионы фанатов по всему свету, если верить Брюсу Бафферу. И, наверное, можно немного спокойнее реагировать на совершенно безобидный гул и освистывание на церемонии битвы взглядов. Именно на этом, предпоследнем появлении перед фанатами Хамзат перешёл черту.

Это частное мнение автора материала. Такие слова людям, которые заплатили немалые деньги за посещение турнира и сопутствующей движухи вокруг, говорить нельзя. И не так давно к здравомыслию и достойному поведению призывал покровитель Чимаева, человек, благодаря которому Хамзат сумел избавиться от тяжёлых последствий болезни, руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

После неприятной истории, которая произошла с чеченским блогером-бойцом Асхабом Тамаевым, Рамзан Ахматович призвал чеченских спортсменов, выступающих в боевых видах спорта, держать, как принято у нас говорить, марку. И какую марку держал Чимаев после дуэли взглядов? Да, его откровенно освистали. Разве это было достаточным поводом для срыва и такой тирады?

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«Эй, это Чечня, ублюдки! Заткнитесь, ребята! Я (неприличное слово сексуальной направленности) вашего парня так же, как сделал это вчера за кулисами! Мне плевать, я хочу размазать каждого! Я пришёл сюда, чтобы (ещё раз слово сексуальной направленности) каждого!» — прокричал Чимаев со сцены в переполненный зал.

Друзья, трэш-ток – дело прибыльное, и плохих парней, по идее, любят. Но существуют ситуации, когда ты стоишь на краю нормы. И если ты делаешь шаг в пропасть, ты должен отвечать только за себя. Что бы потом с тобой ни случилось – поражение или победа. Но когда ты бросаешь такие слова от лица целой республики… Адреналин – это хорошо, но в меру.

Философский вывод из этой истории прост. Когда находишься в не самом выгодном положении, отвечай за себя сам. Судя по комментариям в социальных сетях, тираду Хамзата не поняли как в Северной Америке, так и у нас. Теперь Борзу осталось лишь доказывать, что он может победить всех и вся. И Холланд – прекрасный раздражитель.