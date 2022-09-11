Сехудо оценил подвиг Бёрнса в бое с Хамзатом Чимаевым

Олимпийский чемпион и экс-чемпион в двух дивизионах UFC Генри Сехудо высказался о бое Гилберта Бёрнса с Хамзатом Чимаевым в контексте победы шведа над Кевином Холландом.

«Хамзат Чимаев пропустил один значимый удар за свою карьеру в UFC, не считая боя с Гилбертом Бёрнсом. Это невероятно! Доминирующий борец — опасный рецепт в этом виде спорта», — написал Сехудо в своём «твиттере».

Напомним, бой Чимаева и Бёрнса проходил 10 апреля в рамках UFC 273. Поединок продлился все пять раундов и закончился победой шведского бойца единогласным решением судей.

Сегодня, 11 сентября, Чимаев встречался с Кевином Холландом на UFC 279. Боец чеченского происхождения одержал досрочную победу над американцем удушающим приёмом в первом раунде.

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