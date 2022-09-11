Канело — о Биволе: он не лучше меня. Я легко могу побить его
Поделиться
Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в четырёх весовых категориях мексиканец Сауль Альварес (57-2-2, 39 KO) считает, что у него не возникнет проблем в потенциальном реванше с непобеждённым российским полутяжеловесом Дмитрием Биволом (20-0, 11 KO).
«Я находился на пике, когда дрался с Биволом. К сожалению, у меня возникли проблемы во время тренировочного лагеря, но имеем то, что имеем, – я проиграл. Но у меня ещё появится шанс в ближайшем будущем. Да, я дрался не в своём весе, но я считаю, что легко могу побить его.
Я выиграл первые пять или шесть раундов, после чего устал. Вот что произошло. Я отношусь к этому как к опыту. Он не лучше меня», – сказал Канело в интервью Matchroom Boxing.
Новость по темеМайки Гарсия: Канело в любом случае проведёт реванш с Биволом
Комментарии
- 12 сентября 2022
-
00:53
-
00:10
- 11 сентября 2022
-
22:54
-
22:15
-
21:53
-
21:02
-
20:10
-
18:57
-
17:17
-
16:45
-
14:52
-
14:28
-
14:03
-
13:07
-
13:01
-
12:55
-
11:36
-
10:13
-
10:10
-
10:00
-
09:59
-
09:50
-
09:47
-
09:40
-
09:40
-
09:30
-
09:22
-
09:17
-
09:10
-
09:02
-
08:54
-
08:37
-
08:25
-
08:18
-
08:05
Партнерский контент