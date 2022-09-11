Канело — о Биволе: он не лучше меня. Я легко могу побить его

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в четырёх весовых категориях мексиканец Сауль Альварес (57-2-2, 39 KO) считает, что у него не возникнет проблем в потенциальном реванше с непобеждённым российским полутяжеловесом Дмитрием Биволом (20-0, 11 KO).

«Я находился на пике, когда дрался с Биволом. К сожалению, у меня возникли проблемы во время тренировочного лагеря, но имеем то, что имеем, – я проиграл. Но у меня ещё появится шанс в ближайшем будущем. Да, я дрался не в своём весе, но я считаю, что легко могу побить его.

Я выиграл первые пять или шесть раундов, после чего устал. Вот что произошло. Я отношусь к этому как к опыту. Он не лучше меня», – сказал Канело в интервью Matchroom Boxing.